З початком літнього сезону роботодавці стали активно шукати молодь на півтори тисячі позицій.
Дивися повний текст Студентам без досвіду готові платити понад 13 тисяч гривень (інфографіка).
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Додано: Суб 12 чер, 2021 15:11
Студентам без досвіду готові платити понад 13 тисяч...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Студентам без досвіду готові платити понад 13 тисяч гривень (інфографіка).
Додано: Суб 12 чер, 2021 16:37
З менеджера інстаграм акаунту аж орнув)
Хоча така штука й існує але я сумніваюсь що зазначений рівень зп там відповідає дійсності.
Додано: Суб 12 чер, 2021 17:11
Re: Студентам без досвіду готові платити понад 13 тисяч...
Ну це хіба з upper/fluent розмовною англійською, або як тут вище писали - для вебкам моделей.
Додано: Нед 13 чер, 2021 10:50
Re: Студентам без досвіду готові платити понад 13 тисяч...
а если без стеба - то где-то так и есть.
только в явном виде не указан один фактор - студентам, которые что-то могут.
ИТ - студентам с ходу дают 400 уе
аудиторы (это уже со знанием англ) - 12 тыс грн
мы когда искали, то поставили планку 8-10 тыс грн - больше не можем. толкового на такую зп можно найти только без опыта. есть еще одна проблема - как отличить толкового от бестолкового;)
так вот - людей, которые подошли бы - практически нет. всех более-менее сильных вышеуказанные ит и аудит пылесосят еще на 4-5 курсах.
так что я поменял мнение - если раньше я считал, что рано или поздно попадется норм кандидат, то теперь вижу, что планку надо снижать - и работать с теми, кто есть - но конечно все равно отбирая лучших.
Додано: Нед 13 чер, 2021 10:54
Re: Студентам без досвіду готові платити понад 13 тисяч...
Оператор коллцентра 25 кило. Это реально?
Додано: Нед 13 чер, 2021 11:03
Додано: Нед 13 чер, 2021 11:04
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