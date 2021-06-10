Студентам без досвіду готові платити понад 13 тисяч...

Додано: Нед 13 чер, 2021 10:50

а если без стеба - то где-то так и есть.

только в явном виде не указан один фактор - студентам, которые что-то могут.

ИТ - студентам с ходу дают 400 уе

аудиторы (это уже со знанием англ) - 12 тыс грн



мы когда искали, то поставили планку 8-10 тыс грн - больше не можем. толкового на такую зп можно найти только без опыта. есть еще одна проблема - как отличить толкового от бестолкового;)



так вот - людей, которые подошли бы - практически нет. всех более-менее сильных вышеуказанные ит и аудит пылесосят еще на 4-5 курсах.



так что я поменял мнение - если раньше я считал, что рано или поздно попадется норм кандидат, то теперь вижу, что планку надо снижать - и работать с теми, кто есть - но конечно все равно отбирая лучших.