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Студентам без досвіду готові
платити понад 13 тисяч...

Студентам без досвіду готові платити понад 13 тисяч...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 15:11

Студентам без досвіду готові платити понад 13 тисяч...

Пропонуємо до обговорення:
З початком літнього сезону роботодавці стали активно шукати молодь на півтори тисячі позицій.

Дивися повний текст Студентам без досвіду готові платити понад 13 тисяч гривень (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 15:11

Он хоть сам верит в то о чем пишет?
anofeles2402
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 16:37

З менеджера інстаграм акаунту аж орнув)
Хоча така штука й існує але я сумніваюсь що зазначений рівень зп там відповідає дійсності.
nighthawk5
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 17:11

Re: Студентам без досвіду готові платити понад 13 тисяч...

оператор call-центра — 25 тис.;

Ну це хіба з upper/fluent розмовною англійською, або як тут вище писали - для вебкам моделей.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 10:50

Re: Студентам без досвіду готові платити понад 13 тисяч...

а если без стеба - то где-то так и есть.
только в явном виде не указан один фактор - студентам, которые что-то могут.
ИТ - студентам с ходу дают 400 уе
аудиторы (это уже со знанием англ) - 12 тыс грн

мы когда искали, то поставили планку 8-10 тыс грн - больше не можем. толкового на такую зп можно найти только без опыта. есть еще одна проблема - как отличить толкового от бестолкового;)

так вот - людей, которые подошли бы - практически нет. всех более-менее сильных вышеуказанные ит и аудит пылесосят еще на 4-5 курсах.

так что я поменял мнение - если раньше я считал, что рано или поздно попадется норм кандидат, то теперь вижу, что планку надо снижать - и работать с теми, кто есть - но конечно все равно отбирая лучших.
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 10:54

Re: Студентам без досвіду готові платити понад 13 тисяч...

Оператор коллцентра 25 кило. Это реально?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 11:03

  Investor_K написав:Оператор коллцентра 25 кило. Это реально?

коллекторы столько платят но там и работёнка, звонить - угрожать. Вы бы хотели такую?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 11:04

  Investor_K написав:Оператор коллцентра 25 кило. Это реально?

я где-то написал по колл-центр? :mrgreen:

если это колл-центр из серии - "Вам звонит служба безопасности банка" - может и реально :)
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 12:17

Shaman
А кто Вам сказал, что за Специалиста - нужно платить копейки?
Не нужно платить за образование, проживание, ...?
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 13:35

  Kudrjavuy написав:Shaman
А кто Вам сказал, что за Специалиста - нужно платить копейки?
Не нужно платить за образование, проживание, ...?

а где я сказал, что не нужно???????

я дал оценку, сколько это стоит по факту, но не давал оценку много, мало...
не передергивайте мои сообщения, пож-та
Shaman
 
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