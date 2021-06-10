Студентам без досвіду готові платити понад 13 тисяч...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 13 чер, 2021 16:09
Investor_K написав:
Оператор коллцентра 25 кило. Это реально?
Реально. Но, обычно оплата идёт за результат. Если человек умеет хорошо впаривать допы к заказам, то может и больше получать.
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safonovstanislav
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