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Відпустка в Україні: скільки коштуватиме оренда житла...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 12 чер, 2021 22:44
Пропонуємо до обговорення:
У 2021 році найбільш популярними напрямками для відпочинку всередині країни залишаються Закарпаття та Одеська область.
Дивися повний текст Відпустка в Україні: скільки коштуватиме оренда житла біля моря та гір (інфографіка)
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