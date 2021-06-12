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Вартість робочої сили в Україні
за рік зросла майже на 20%

Вартість робочої сили в Україні за рік зросла майже на 20%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 16:19

Вартість робочої сили в Україні за рік зросла майже на 20%

Пропонуємо до обговорення:
Державна служба статистики оприлюднила індекси вартості робочої сили у першому кварталі 2021 року. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року вартість зросла на 18,2%.

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