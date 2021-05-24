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У центрі зайнятості назвали
найбільш затребувані...

У центрі зайнятості назвали найбільш затребувані...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 16:57

У центрі зайнятості назвали найбільш затребувані...

Пропонуємо до обговорення:
На одне вільне робоче місце претендують двоє безробітних.

Дивися повний текст У центрі зайнятості назвали найбільш затребувані професії у столиці.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 16:57

Вакансий полно, но 90% из них, это работа "за еду".
Жалко людей.Работают многие хорошо,лучше чем за границей, а живут на грани...
ahmadinejadm84
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 20:09

работников сферы торговли и услуг (полицейские, повара,...

Действительно, эти и торгуют, и услуги оказывают :mrgreen:
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 20:57

Ці "центри занятості" - взагалі ні про що. Ярмарка невдах. З обох боків. Але так, бюджет "освоюють" справно.
alt402
 
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