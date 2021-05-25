На одне вільне робоче місце претендують двоє безробітних.
Дивися повний текст У центрі зайнятості назвали найбільш затребувані професії у столиці.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 13 чер, 2021 16:57
У центрі зайнятості назвали найбільш затребувані...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У центрі зайнятості назвали найбільш затребувані професії у столиці.
Додано: Нед 13 чер, 2021 16:57
Вакансий полно, но 90% из них, это работа "за еду".
Жалко людей.Работают многие хорошо,лучше чем за границей, а живут на грани...
Додано: Нед 13 чер, 2021 20:09
Действительно, эти и торгуют, и услуги оказывают
Додано: Нед 13 чер, 2021 20:57
Ці "центри занятості" - взагалі ні про що. Ярмарка невдах. З обох боків. Але так, бюджет "освоюють" справно.
Додано: Пон 14 чер, 2021 16:29
Цікаво - я й не знав, що поліцейські входять до категорії працівників сфери торгівлі та послуг )))
Додано: Пон 14 чер, 2021 16:32
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 30 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|