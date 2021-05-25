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У центрі зайнятості назвали
найбільш затребувані...

У центрі зайнятості назвали найбільш затребувані...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 16:57

У центрі зайнятості назвали найбільш затребувані...

Пропонуємо до обговорення:
На одне вільне робоче місце претендують двоє безробітних.

Дивися повний текст У центрі зайнятості назвали найбільш затребувані професії у столиці.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 16:57

Вакансий полно, но 90% из них, это работа "за еду".
Жалко людей.Работают многие хорошо,лучше чем за границей, а живут на грани...
ahmadinejadm84
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 20:09

работников сферы торговли и услуг (полицейские, повара,...

Действительно, эти и торгуют, и услуги оказывают :mrgreen:
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 20:57

Ці "центри занятості" - взагалі ні про що. Ярмарка невдах. З обох боків. Але так, бюджет "освоюють" справно.
alt402
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 09:57

Ага, и в большинстве за минималку
olic_cdma
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 16:13

Розігнати цю " контору" як і інші соціальні фонди.
bobomats
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 16:29

Цікаво - я й не знав, що поліцейські входять до категорії працівників сфери торгівлі та послуг )))
victorulysses7
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 16:32

  victorulysses7 написав:Цікаво - я й не знав, що поліцейські входять до категорії працівників сфери торгівлі та послуг )))


Услуги как бы своеобразные.
Investor_K
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