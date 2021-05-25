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У центрі зайнятості назвали найбільш затребувані...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 13 чер, 2021 16:57
Пропонуємо до обговорення:
На одне вільне робоче місце претендують двоє безробітних.
Дивися повний текст У центрі зайнятості назвали найбільш затребувані професії у столиці
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R2
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Додано: Нед 13 чер, 2021 16:57
Вакансий полно, но 90% из них, это работа "за еду".
Жалко людей.Работают многие хорошо,лучше чем за границей, а живут на грани...
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ahmadinejadm84
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Додано: Нед 13 чер, 2021 20:09
работников сферы торговли и услуг (полицейские, повара,...
Действительно, эти и торгуют, и услуги оказывают
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yanyura
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Додано: Нед 13 чер, 2021 20:57
Ці "центри занятості" - взагалі ні про що. Ярмарка невдах. З обох боків. Але так, бюджет "освоюють" справно.
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alt402
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Додано: Пон 14 чер, 2021 09:57
Ага, и в большинстве за минималку
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olic_cdma
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Додано: Пон 14 чер, 2021 16:13
Розігнати цю " контору" як і інші соціальні фонди.
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bobomats
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Додано: Пон 14 чер, 2021 16:29
Цікаво - я й не знав, що поліцейські входять до категорії працівників сфери торгівлі та послуг )))
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victorulysses7
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Додано: Пон 14 чер, 2021 16:32
victorulysses7 написав:
Цікаво - я й не знав, що поліцейські входять до категорії працівників сфери торгівлі та послуг )))
Услуги как бы своеобразные.
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Investor_K
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Додано: Вів 15 чер, 2021 06:45
трындец...
дно..
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w1547
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Додано: Вів 15 чер, 2021 06:46
alt402 написав:
Ці "центри занятості" - взагалі ні про що. Ярмарка невдах. З обох боків. Але так, бюджет "освоюють" справно.
ярмарка рабов
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w1547
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