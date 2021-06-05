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Українці оцінили боротьбу
Зеленського з олігархами

Українці оцінили боротьбу Зеленського з олігархами
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 21:38

Українці оцінили боротьбу Зеленського з олігархами

Пропонуємо до обговорення:
35,7% українців негативно оцінили боротьбу президента Володимира Зеленського з олігархами в Україні.

Дивися повний текст Українці оцінили боротьбу Зеленського з олігархами.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 22:31

R2
- "Борьба"???????? :shock:
Дык наоборот они принимают Законы где теперь те, кого в Украине называют олигархами.
- Приобретают Статус собственников образования "Украина".
Без Права на неё населения.
Kudrjavuy
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