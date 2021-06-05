35,7% українців негативно оцінили боротьбу президента Володимира Зеленського з олігархами в Україні.
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Додано: Нед 13 чер, 2021 21:38
Українці оцінили боротьбу Зеленського з олігархами
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Дивися повний текст Українці оцінили боротьбу Зеленського з олігархами.
Додано: Нед 13 чер, 2021 22:31
R2
- "Борьба"????????
Дык наоборот они принимают Законы где теперь те, кого в Украине называют олигархами.
- Приобретают Статус собственников образования "Украина".
Без Права на неё населения.
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