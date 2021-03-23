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Наслідки локдаунів: ресторатори заявляють про небувалу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 14 чер, 2021 00:51
Пропонуємо до обговорення:
Після пом'якшення карантину в Україні ресторатори зіткнулися з небувалою нестачею кадрів у галузі. Тому що люди пішли працювати в інші сфери або виїхали в інші країни.
Дивися повний текст Наслідки локдаунів: ресторатори заявляють про небувалу нестачу кадрів у галузі
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