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Збільшення прожиткового мінімуму до 5500 грн: у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 14 чер, 2021 05:40
Пропонуємо до обговорення:
Збільшення прожиткового мінімуму і його прив'язка до середньої зарплати в Україні, що пропонується законопроектом №3515, призведе до зростання багатьох показників і витрат держбюджету в цілому.
Дивися повний текст Збільшення прожиткового мінімуму до 5500 грн: у Зеленського назвали «підводні камені»
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