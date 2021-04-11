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Збільшення прожиткового мінімуму до 5500 грн: у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 14 чер, 2021 05:40
Пропонуємо до обговорення:
Збільшення прожиткового мінімуму і його прив'язка до середньої зарплати в Україні, що пропонується законопроектом №3515, призведе до зростання багатьох показників і витрат держбюджету в цілому.
Дивися повний текст Збільшення прожиткового мінімуму до 5500 грн: у Зеленського назвали «підводні камені»
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Додано: Пон 14 чер, 2021 05:41
У меня коммуналка за 4х комнатную столько при том что подача тепла сверху а я на первом етаже и в комнатах зимой меньше 18градусов, вы о чем, какие 5500 прожиточный минимум але, отдайте свои миллионы в фонд страны
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chack_89
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Додано: Пон 14 чер, 2021 07:06
chack_89 написав:
У меня коммуналка за 4х комнатную столько при том что подача тепла сверху а я на первом етаже и в комнатах зимой меньше 18градусов, вы о чем, какие 5500 прожиточный минимум але, отдайте свои миллионы в фонд страны
А ты один в четырехкомнатной?
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Додано: Пон 14 чер, 2021 09:45
Слуги пока не готовы постоять за хозяев! Пусть сначала бедные сами поборют свою бедность. Тогда экономика вырастет на 5% и мы им "поможем".
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