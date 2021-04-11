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Збільшення прожиткового
мінімуму до 5500 грн: у...

Збільшення прожиткового мінімуму до 5500 грн: у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 05:40

Збільшення прожиткового мінімуму до 5500 грн: у...

Пропонуємо до обговорення:
Збільшення прожиткового мінімуму і його прив'язка до середньої зарплати в Україні, що пропонується законопроектом №3515, призведе до зростання багатьох показників і витрат держбюджету в цілому.

Дивися повний текст Збільшення прожиткового мінімуму до 5500 грн: у Зеленського назвали «підводні камені».
R2
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 05:41

У меня коммуналка за 4х комнатную столько при том что подача тепла сверху а я на первом етаже и в комнатах зимой меньше 18градусов, вы о чем, какие 5500 прожиточный минимум але, отдайте свои миллионы в фонд страны
chack_89
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 07:06

  chack_89 написав:У меня коммуналка за 4х комнатную столько при том что подача тепла сверху а я на первом етаже и в комнатах зимой меньше 18градусов, вы о чем, какие 5500 прожиточный минимум але, отдайте свои миллионы в фонд страны

А ты один в четырехкомнатной?
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 09:45

Слуги пока не готовы постоять за хозяев! Пусть сначала бедные сами поборют свою бедность. Тогда экономика вырастет на 5% и мы им "поможем".
astatempo
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 11:41

Очередной способ подняь налоги. Даже чтобы оспорить штраф нужно будет заплатить 40% от этого минимума. Вот и считайте.
egor6508
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 13:01

  egor6508 написав:Очередной способ подняь налоги. Даже чтобы оспорить штраф нужно будет заплатить 40% от этого минимума. Вот и считайте.

Ты это кому рассказываешь, любителям халявы что выше отписались? Которые считают что государство обязано платить им этот минимум? Да им пофиг. :mrgreen:
vitaliy_berdinskikh
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