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Збільшення прожиткового мінімуму до 5500 грн: у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 14 чер, 2021 05:40
Пропонуємо до обговорення:
Збільшення прожиткового мінімуму і його прив'язка до середньої зарплати в Україні, що пропонується законопроектом №3515, призведе до зростання багатьох показників і витрат держбюджету в цілому.
Дивися повний текст Збільшення прожиткового мінімуму до 5500 грн: у Зеленського назвали «підводні камені»
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R2
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Додано: Пон 14 чер, 2021 05:41
У меня коммуналка за 4х комнатную столько при том что подача тепла сверху а я на первом етаже и в комнатах зимой меньше 18градусов, вы о чем, какие 5500 прожиточный минимум але, отдайте свои миллионы в фонд страны
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chack_89
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Додано: Пон 14 чер, 2021 07:06
chack_89 написав:
У меня коммуналка за 4х комнатную столько при том что подача тепла сверху а я на первом етаже и в комнатах зимой меньше 18градусов, вы о чем, какие 5500 прожиточный минимум але, отдайте свои миллионы в фонд страны
А ты один в четырехкомнатной?
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Додано: Пон 14 чер, 2021 09:45
Слуги пока не готовы постоять за хозяев! Пусть сначала бедные сами поборют свою бедность. Тогда экономика вырастет на 5% и мы им "поможем".
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Додано: Пон 14 чер, 2021 11:41
Очередной способ подняь налоги. Даже чтобы оспорить штраф нужно будет заплатить 40% от этого минимума. Вот и считайте.
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Додано: Пон 14 чер, 2021 15:27
Обратите внимание-впервые представитель власти признал,что прожиточный минимум не включал коммунальные услуги!То есть,пенсы должны,по мнению власти,воровать,чтобы прожить,или как?
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Scotch
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Додано: Пон 14 чер, 2021 15:51
Scotch написав:
Обратите внимание-впервые представитель власти признал,что прожиточный минимум не включал коммунальные услуги!То есть,пенсы должны,по мнению власти,воровать,чтобы прожить,или как?
Может тут субсидии как-то замешаны?..
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_hunter
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Додано: Пон 14 чер, 2021 16:03
Прожиточный минимум кажется всем "Филькиной граммотой",но дьявол кроется в мелочах к этому минимуму подвязаны всевозможные штрафы,какие то сборы,всяческие денежные взыскания, а также десятки а то и сотни видов выплат,и вроде как зарплаты судей и всевозможных топ чиновников и политиков ...Так что если его и поднимут то только доя того чтобы глубже пошарить по нашим карманам,ну и себя любимых не обделить...
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livs375
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