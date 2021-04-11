Збільшення прожиткового мінімуму до 5500 грн: у...
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У меня коммуналка за 4х комнатную столько при том что подача тепла сверху а я на первом етаже и в комнатах зимой меньше 18градусов, вы о чем, какие 5500 прожиточный минимум але, отдайте свои миллионы в фонд страны
chack_89 написав:У меня коммуналка за 4х комнатную столько при том что подача тепла сверху а я на первом етаже и в комнатах зимой меньше 18градусов, вы о чем, какие 5500 прожиточный минимум але, отдайте свои миллионы в фонд страны
Прожиточный минимум кажется всем "Филькиной граммотой",но дьявол кроется в мелочах к этому минимуму подвязаны всевозможные штрафы,какие то сборы,всяческие денежные взыскания, а также десятки а то и сотни видов выплат,и вроде как зарплаты судей и всевозможных топ чиновников и политиков ...Так что если его и поднимут то только доя того чтобы глубже пошарить по нашим карманам,ну и себя любимых не обделить...