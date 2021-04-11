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Збільшення прожиткового мінімуму до 5500 грн: у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 14 чер, 2021 20:47
Піду я валюти ще накуплю, а то зараз знову буде інфляція-шмаляція і решта надводних і підводних
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nighthawk5
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Додано: Пон 14 чер, 2021 23:32
Scotch написав:
Обратите внимание-впервые представитель власти признал,что прожиточный минимум не включал коммунальные услуги!То есть,пенсы должны,по мнению власти,воровать,чтобы прожить,или как?
Каким боком пенсы к прожиточному минимуму?
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vitaliy_berdinskikh
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