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Збільшення прожиткового
мінімуму до 5500 грн: у...

Збільшення прожиткового мінімуму до 5500 грн: у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 20:47

Піду я валюти ще накуплю, а то зараз знову буде інфляція-шмаляція і решта надводних і підводних
nighthawk5
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 23:32

  Scotch написав:Обратите внимание-впервые представитель власти признал,что прожиточный минимум не включал коммунальные услуги!То есть,пенсы должны,по мнению власти,воровать,чтобы прожить,или как?

Каким боком пенсы к прожиточному минимуму?
vitaliy_berdinskikh
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