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Збільшення прожиткового мінімуму до 5500 грн: у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 14 чер, 2021 20:47
Піду я валюти ще накуплю, а то зараз знову буде інфляція-шмаляція і решта надводних і підводних
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nighthawk5
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Додано: Пон 14 чер, 2021 23:32
Scotch написав:
Обратите внимание-впервые представитель власти признал,что прожиточный минимум не включал коммунальные услуги!То есть,пенсы должны,по мнению власти,воровать,чтобы прожить,или как?
Каким боком пенсы к прожиточному минимуму?
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Вів 15 чер, 2021 16:55
vitaliy_berdinskikh написав: Scotch написав:
Обратите внимание-впервые представитель власти признал,что прожиточный минимум не включал коммунальные услуги!То есть,пенсы должны,по мнению власти,воровать,чтобы прожить,или как?
Каким боком пенсы к прожиточному минимуму
?
Разве вы не знаете, что прожиточный минимум ежегодно
рассчитывается для основных категорий населения
и публикуется в ЗУ "Про Державний бюджет України на хххх рік"?
К примеру на 2021-й:
Стаття 7. Установити у 2021 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі ..., а для основних соціальних і демографічних груп населення:
- дітей віком до 6 років: ...
- дітей віком від 6 до 18 років: ...
- працездатних осіб: ...
- працездатних осіб, який застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді: ...
- працездатних осіб, який застосовується для визначення посадових окладів працівникам інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами: ...
- працездатних осіб, який застосовується для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури: ...
- осіб, які втратили працездатність: ...
Ссылку не привожу, т.к. вы писали, что умеете искать в Инете.
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yanyura
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5
Додано: Вів 15 чер, 2021 22:16
yanyura написав: vitaliy_berdinskikh написав: Scotch написав:
Обратите внимание-впервые представитель власти признал,что прожиточный минимум не включал коммунальные услуги!То есть,пенсы должны,по мнению власти,воровать,чтобы прожить,или как?
Каким боком пенсы к прожиточному минимуму
?
Разве вы не знаете, что прожиточный минимум ежегодно
рассчитывается для основных категорий населения
и публикуется в ЗУ "Про Державний бюджет України на хххх рік"?
Плохо когда люди читать не умеют. Особенно плохо когда эти люди - посетители финансового форума.
Вынужден повторить вопрос: каким боком пенсы
к прожиточному минимуму
?
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Вів 15 чер, 2021 22:17
yanyura написав:
- осіб, які втратили працездатність: ...
Это про инвалидов
, чудо.
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vitaliy_berdinskikh
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