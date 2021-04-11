Збільшення прожиткового мінімуму до 5500 грн: у...
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Scotch написав:Обратите внимание-впервые представитель власти признал,что прожиточный минимум не включал коммунальные услуги!То есть,пенсы должны,по мнению власти,воровать,чтобы прожить,или как?
Каким боком пенсы к прожиточному минимуму?
Разве вы не знаете, что прожиточный минимум ежегодно рассчитывается для основных категорий населения и публикуется в ЗУ "Про Державний бюджет України на хххх рік"?
К примеру на 2021-й:
Стаття 7. Установити у 2021 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі ..., а для основних соціальних і демографічних груп населення:
- дітей віком до 6 років: ... - дітей віком від 6 до 18 років: ... - працездатних осіб: ... - працездатних осіб, який застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді: ... - працездатних осіб, який застосовується для визначення посадових окладів працівникам інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами: ... - працездатних осіб, який застосовується для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури: ... - осіб, які втратили працездатність: ...
Ссылку не привожу, т.к. вы писали, что умеете искать в Инете.
vitaliy_berdinskikh Плохо когда люди читать не умеют. Особенно плохо когда эти люди - посетители финансового форума.
Вынужден повторить вопрос: каким боком пенсы к прожиточному минимуму?
vitaliy_berdinskikh написав:
yanyura написав:
- осіб, які втратили працездатність: ...
Это про инвалидов, чудо.
А еще хуже, когда такое пишет Software Engineer at EPAM Systems, который уверяет, что умеет искать в Инете
Придется этому
чудо.
помочь:
Документ 966-XIV, чинний, поточна редакція — Редакція від 20.01.2018,
ЗАКОН УКРАЇНИ Про прожитковий мінімум ... Стаття 1. Основні положення ... Прожитковий мінімум визначається нормативним методом у розрахунку на місяць на одну особу, а також окремо для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення:
дітей віком до 6 років;
дітей віком від 6 до 18 років;
працездатних осіб;
осіб, які втратили працездатність. ... До осіб, які втратили працездатність, відносяться особи, які досягли встановленого законом пенсійного віку, особи, які досягли пенсійного віку, що дає право на призначення пенсії на пільгових умовах, та непрацюючі особи, визнані особами з інвалідністю в установленому порядку.
{Статтю 1 доповнено частиною згідно із Законом № 2661-IV від 16.06.2005; із змінами, внесеними згідно із Законом № 2249-VIII від 19.12.2017} ...