Україна має унікальну виробничу і дослідницьку базу для сейсмічної розвідки. Це дозволяє з високою точністю вивчати ділянки родовищ.
Дивися повний текст В «Слузі народу» розповіли, як в Україні збільшити видобуток газу.
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Додано: Пон 14 чер, 2021 07:33
В «Слузі народу» розповіли, як в Україні збільшити...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В «Слузі народу» розповіли, як в Україні збільшити видобуток газу.
Додано: Пон 14 чер, 2021 07:34
И рыночная цена на газ есть, и мощный частный сектор. Вот только роста добычи нет :)
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