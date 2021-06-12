Україна має унікальну виробничу і дослідницьку базу для сейсмічної розвідки. Це дозволяє з високою точністю вивчати ділянки родовищ.
Дивися повний текст В «Слузі народу» розповіли, як в Україні збільшити видобуток газу.
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Додано: Пон 14 чер, 2021 07:33
В «Слузі народу» розповіли, як в Україні збільшити...
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Дивися повний текст В «Слузі народу» розповіли, як в Україні збільшити видобуток газу.
Додано: Пон 14 чер, 2021 07:34
И рыночная цена на газ есть, и мощный частный сектор. Вот только роста добычи нет :)
Додано: Пон 14 чер, 2021 09:57
Трохи офтоп, але щоб зрозуміти що в головах у цих клоунів, тут є показовий момент: для людей "довгострокове планування" - це "в середньому 5 років".
Один строк при владі - і все, після мене хоч кінець світу.
Запланувати на 20 років яикйсь корисний для держави проект - себе не поважати
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