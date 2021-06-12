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В «Слузі народу» розповіли,
як в Україні збільшити...

В «Слузі народу» розповіли, як в Україні збільшити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 07:33

В «Слузі народу» розповіли, як в Україні збільшити...

Пропонуємо до обговорення:
Україна має унікальну виробничу і дослідницьку базу для сейсмічної розвідки. Це дозволяє з високою точністю вивчати ділянки родовищ.

Дивися повний текст В «Слузі народу» розповіли, як в Україні збільшити видобуток газу.
R2
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И рыночная цена на газ есть, и мощный частный сектор. Вот только роста добычи нет :)
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Надо просто его найти
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 09:54

Ещё Гройсман с Яценюком это "розповідали". И толку?
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 09:57

Трохи офтоп, але щоб зрозуміти що в головах у цих клоунів, тут є показовий момент: для людей "довгострокове планування" - це "в середньому 5 років".
Один строк при владі - і все, після мене хоч кінець світу.
Запланувати на 20 років яикйсь корисний для держави проект - себе не поважати
apyvovar
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 14:20

Re: В «Слузі народу» розповіли, як в Україні збільшити...

  apyvovar написав:Запланувати на 20 років яикйсь корисний для держави проект - себе не поважати
Ну почему так скептически .. есть проект "украинского корвета" строят его лет 15+ как минимум...в энергетике например "строят" 3 и 4 энергоблоки ХАЭС.. там еще лет на 50 "оценок рисков и планирования" хватит.. а еще вечнозапускаемый КА Лыбидь... его с времен Овоща запускают... так что таких проектов тоже хватает.
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 14:31

а в 95 кварталі вони про це вже показували?
igorbuda52
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