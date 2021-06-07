Портал ЛУН зібрав велику статистику про ринок нерухомості Києва за останні 7 років.
Дивися повний текст Як змінювалися ціни на житло в Києві з 2014 року (інфографіка).
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Додано: Пон 14 чер, 2021 08:17
Як змінювалися ціни на житло в Києві з 2014 року...
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Дивися повний текст Як змінювалися ціни на житло в Києві з 2014 року (інфографіка).
Додано: Пон 14 чер, 2021 08:18
А я думал что вот так было
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