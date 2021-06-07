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Як змінювалися ціни на житло
в Києві з 2014 року...

Як змінювалися ціни на житло в Києві з 2014 року...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 08:17

Як змінювалися ціни на житло в Києві з 2014 року...

Пропонуємо до обговорення:
Портал ЛУН зібрав велику статистику про ринок нерухомості Києва за останні 7 років.

Дивися повний текст Як змінювалися ціни на житло в Києві з 2014 року (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 08:18

А я думал что вот так было

https://domik.ua/nedvizhimost/dinamika-cen.html
p_a_l
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 10:28

очень удобно смотреть за изменением цен на квартиры тут - https://nerukhomi.ua/novostrojki-kiev/, ну к сожалению собраны данные только с 2020, за то виден рост по месяцам
Помещик
 
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