Аналітики J.P. Morgan прогнозують, що Україна до кінця 2021 року отримає 3 млрд дол. офіційного фінансування.
Дивися повний текст J.P. Morgan очікує, що Україна отримає другий транш кредиту МВФ до вересня.
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Додано: Пон 14 чер, 2021 08:22
J.P. Morgan очікує, що Україна отримає другий транш...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст J.P. Morgan очікує, що Україна отримає другий транш кредиту МВФ до вересня.
Додано: Пон 14 чер, 2021 08:22
Интересно. А мвф знает про закон о дефолте?
Добивают, чтобы потом забрать по дешевке.
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