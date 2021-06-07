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J.P. Morgan очікує, що Україна
отримає другий транш...

J.P. Morgan очікує, що Україна отримає другий транш...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 08:22

J.P. Morgan очікує, що Україна отримає другий транш...

Пропонуємо до обговорення:
Аналітики J.P. Morgan прогнозують, що Україна до кінця 2021 року отримає 3 млрд дол. офіційного фінансування.

Дивися повний текст J.P. Morgan очікує, що Україна отримає другий транш кредиту МВФ до вересня.
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 08:22

Интересно. А мвф знает про закон о дефолте?
Добивают, чтобы потом забрать по дешевке.
p_a_l
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