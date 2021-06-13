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YouTube для Android TV
отримав нову функцію

YouTube для Android TV отримав нову функцію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 08:31

YouTube для Android TV отримав нову функцію

Пропонуємо до обговорення:
YouTube для Android TV був випущений майже 6 років тому, в серпні 2015 року. Але був у нього один вагомий недолік – відсутність функції контролю швидкості відтворення. Проте, нарешті, YouTube для Android TV, а також Chromecast з Google TV, отримали можливість змінювати швидкість відтворення відео.

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 08:32

Какие 6 лет назад??? В каком 2015 году???! Я в 2013 году купил смартфон Samsung Galaxy S4, там - уже стояло приложение YOUTUBE))))
dimonasvilli
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 08:34

А. Всё. Извиняюсь. Это о Android TV)
dimonasvilli
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