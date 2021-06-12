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Україна хоче відмовитися від
кредитів МВФ, — Гетманцев

Україна хоче відмовитися від кредитів МВФ, — Гетманцев
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 09:59

Україна хоче відмовитися від кредитів МВФ, — Гетманцев

Пропонуємо до обговорення:
У Верховній Раді мають намір відмовитися від цієї практики, адже МВФ кредитує країни, що перебувають у глибоких структурних кризах. Якщо кредитують Україну, значить, вона в кризі, і з неї потрібно виходити.

Дивися повний текст Україна хоче відмовитися від кредитів МВФ, — Гетманцев.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 09:59

Україна чи Коломойський? Уточнюте
apyvovar
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 10:16

пример логики наоборот зеленой власти
- чтобы прекратить войну - нужно перестать стрелять
- чтобы выйти из кризиса - нужно перестать брать кредиты

вангую, дальше будет - чтобы было больше денег - надо меньше тратить
olexiy_ogryzko
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 10:17

Правильно зачем нам кредиты под 1,5% когда свои люди дают по 4-5%))))
livs375
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 11:01

МВФ не даёт кредиты, потому что требует фундаментальных структурных реформ и посадки коррупционеров и бородатых бабушек!
Что будем делать? будем ручником снижать курс бакса, чтобы прибарахлившийся баксами мудрый нарид - слил их обратно
bromental_escobar
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 12:35

МВФ мешает нам воровать!!!Долой МВФ. Нет реформам, да здраствует коррупция и виллы на Мальдивах.К черту Европу. Украина новый Гондурас!!!
grig90vic
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 13:12

Украине стоит отказать от Гетманцева и побыстрее, пока он окончательно не похерил всю экономику.
eduard_k
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