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Україна хоче відмовитися від кредитів МВФ, — Гетманцев
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 14 чер, 2021 09:59
Пропонуємо до обговорення:
У Верховній Раді мають намір відмовитися від цієї практики, адже МВФ кредитує країни, що перебувають у глибоких структурних кризах. Якщо кредитують Україну, значить, вона в кризі, і з неї потрібно виходити.
Дивися повний текст Україна хоче відмовитися від кредитів МВФ, — Гетманцев
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R2
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Додано: Пон 14 чер, 2021 09:59
Україна чи Коломойський? Уточнюте
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Додано: Пон 14 чер, 2021 10:16
пример логики наоборот зеленой власти
- чтобы прекратить войну - нужно перестать стрелять
- чтобы выйти из кризиса - нужно перестать брать кредиты
вангую, дальше будет - чтобы было больше денег - надо меньше тратить
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Додано: Пон 14 чер, 2021 10:17
Правильно зачем нам кредиты под 1,5% когда свои люди дают по 4-5%))))
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Додано: Пон 14 чер, 2021 11:01
МВФ не даёт кредиты, потому что требует фундаментальных структурных реформ и посадки коррупционеров и бородатых бабушек!
Что будем делать? будем ручником снижать курс бакса, чтобы прибарахлившийся баксами мудрый нарид - слил их обратно
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bromental_escobar
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Додано: Пон 14 чер, 2021 12:35
МВФ мешает нам воровать!!!Долой МВФ. Нет реформам, да здраствует коррупция и виллы на Мальдивах.К черту Европу. Украина новый Гондурас!!!
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grig90vic
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Додано: Пон 14 чер, 2021 13:12
Украине стоит отказать от Гетманцева и побыстрее, пока он окончательно не похерил всю экономику.
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eduard_k
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Додано: Пон 14 чер, 2021 14:15
grig90vic написав:
Нет реформам, да здраствует коррупция и виллы на Мальдивах
А чем плохо иметь виллу на Мальдивах? ))
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Джон
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Додано: Пон 14 чер, 2021 14:38
мабуть пора зелену фракцію відправити на глеваху.
дохтори заждались.
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igorbuda52
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Додано: Пон 14 чер, 2021 15:18
Когда этого Гетьманцева уберут от принятия решений, это же клиника с самого начала и вот уже 2 года
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Corpocrator
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