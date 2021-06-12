|
|
|
Україна хоче відмовитися від кредитів МВФ, — Гетманцев
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 14 чер, 2021 15:23
Суть в том,что МВФ отказал в кредите.Гетьманцев хочет сказать-мы сами отказались.
-
Scotch
-
-
- Повідомлень: 875
- З нами з: 01.08.10
- Подякував: 117 раз.
- Подякували: 108 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 14 чер, 2021 17:12
Кредиты МВФ идут напрямую в золотовалютные резервы НБУ, где и лежат мертвым грузом, на финансирование бюджетных расходов их направлять нельзя. Так что с практической точки зрения они бесполезны, мы тупо платим проценты, не используя их. Единственная польза от них - это то, что после получения очередного транша нам охотнее дают деньги другие кредиторы.
-
ОлегВМ
-
-
- Повідомлень: 76
- З нами з: 28.10.16
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 19 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 14 чер, 2021 17:13
olexiy_ogryzko написав:...
вангую, дальше будет - чтобы было больше денег - надо меньше тратить
надо больше печатать...
-
GALeon
-
-
- Повідомлень: 247
- З нами з: 13.02.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 10 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|