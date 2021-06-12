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Україна хоче відмовитися від
кредитів МВФ, — Гетманцев

Україна хоче відмовитися від кредитів МВФ, — Гетманцев
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 15:23

Суть в том,что МВФ отказал в кредите.Гетьманцев хочет сказать-мы сами отказались.
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 17:12

Re: Україна хоче відмовитися від кредитів МВФ, — Гетманцев

Кредиты МВФ идут напрямую в золотовалютные резервы НБУ, где и лежат мертвым грузом, на финансирование бюджетных расходов их направлять нельзя. Так что с практической точки зрения они бесполезны, мы тупо платим проценты, не используя их. Единственная польза от них - это то, что после получения очередного транша нам охотнее дают деньги другие кредиторы.
ОлегВМ
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 17:13

Re: Україна хоче відмовитися від кредитів МВФ, — Гетманцев

olexiy_ogryzko написав:...

вангую, дальше будет - чтобы было больше денег - надо меньше тратить
надо больше печатать...
GALeon
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