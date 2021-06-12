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Україна хоче відмовитися від
кредитів МВФ, — Гетманцев

Україна хоче відмовитися від кредитів МВФ, — Гетманцев
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 15:23

Суть в том,что МВФ отказал в кредите.Гетьманцев хочет сказать-мы сами отказались.
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 17:12

Re: Україна хоче відмовитися від кредитів МВФ, — Гетманцев

Кредиты МВФ идут напрямую в золотовалютные резервы НБУ, где и лежат мертвым грузом, на финансирование бюджетных расходов их направлять нельзя. Так что с практической точки зрения они бесполезны, мы тупо платим проценты, не используя их. Единственная польза от них - это то, что после получения очередного транша нам охотнее дают деньги другие кредиторы.
ОлегВМ
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 17:13

Re: Україна хоче відмовитися від кредитів МВФ, — Гетманцев

olexiy_ogryzko написав:...

вангую, дальше будет - чтобы было больше денег - надо меньше тратить
надо больше печатать...
GALeon
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 19:07

теперь надежда только на пирамиду овгз.
Tabak
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 19:20

  ОлегВМ написав:Кредиты МВФ идут напрямую в золотовалютные резервы НБУ, где и лежат мертвым грузом, на финансирование бюджетных расходов их направлять нельзя. Так что с практической точки зрения они бесполезны, мы тупо платим проценты, не используя их. Единственная польза от них - это то, что после получения очередного транша нам охотнее дают деньги другие кредиторы.

Хорошо, Украина должна МВФу около 10 млрд. дол США (поправьте если не прав), ЗВР составляет 28 млрд. дол США. Еще 18 млрд. дол США лежат в ЗВР мертвым грузом.

А Гетьманцев двоечник, не хочет брать кредит под 1,5% а хочет взять под 9,5%. Не самое разумное существо.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 19:24

  GALeon написав:
olexiy_ogryzko написав:...

вангую, дальше будет - чтобы было больше денег - надо меньше тратить
надо больше печатать...

Так печатают, скоро на 1000 грн купюру в АТБ не скупишься...
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 19:54

Джон Перкинс "Исповедь экономического убийцы". Хотя кто ж её не читал, а дальше банальный цинизм в комментариях.
xmen
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 20:07

Все по сценарию, Голобородько послал в одной из серий МВФ...
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