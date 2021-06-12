|
|
|
Україна хоче відмовитися від кредитів МВФ, — Гетманцев
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 14 чер, 2021 15:23
Суть в том,что МВФ отказал в кредите.Гетьманцев хочет сказать-мы сами отказались.
-
Scotch
-
-
- Повідомлень: 875
- З нами з: 01.08.10
- Подякував: 117 раз.
- Подякували: 108 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 14 чер, 2021 17:12
Кредиты МВФ идут напрямую в золотовалютные резервы НБУ, где и лежат мертвым грузом, на финансирование бюджетных расходов их направлять нельзя. Так что с практической точки зрения они бесполезны, мы тупо платим проценты, не используя их. Единственная польза от них - это то, что после получения очередного транша нам охотнее дают деньги другие кредиторы.
-
ОлегВМ
-
-
- Повідомлень: 77
- З нами з: 28.10.16
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 19 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 14 чер, 2021 17:13
olexiy_ogryzko написав:...
вангую, дальше будет - чтобы было больше денег - надо меньше тратить
надо больше печатать...
-
GALeon
-
-
- Повідомлень: 247
- З нами з: 13.02.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 10 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 14 чер, 2021 19:07
теперь надежда только на пирамиду овгз.
-
Tabak
-
-
- Повідомлень: 354
- З нами з: 02.12.16
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 94 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 14 чер, 2021 19:20
ОлегВМ написав:
Кредиты МВФ идут напрямую в золотовалютные резервы НБУ, где и лежат мертвым грузом, на финансирование бюджетных расходов их направлять нельзя. Так что с практической точки зрения они бесполезны, мы тупо платим проценты, не используя их.
Единственная польза от них - это то, что после получения очередного транша нам охотнее дают деньги другие кредиторы.
Хорошо, Украина должна МВФу около 10 млрд. дол США (поправьте если не прав), ЗВР составляет 28 млрд. дол США. Еще 18 млрд. дол США лежат в ЗВР мертвым грузом.
А Гетьманцев двоечник, не хочет брать кредит под 1,5% а хочет взять под 9,5%. Не самое разумное существо.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 4957
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 832 раз.
- Подякували: 1088 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 14 чер, 2021 19:24
GALeon написав:
olexiy_ogryzko написав:...
вангую, дальше будет - чтобы было больше денег - надо меньше тратить
надо больше печатать...
Так печатают, скоро на 1000 грн купюру в АТБ не скупишься...
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 4957
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 832 раз.
- Подякували: 1088 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 14 чер, 2021 19:54
Джон Перкинс "Исповедь экономического убийцы". Хотя кто ж её не читал, а дальше банальный цинизм в комментариях.
-
xmen
-
-
- Повідомлень: 12
- З нами з: 01.12.16
- Подякував: 187 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 14 чер, 2021 20:07
Все по сценарию, Голобородько послал в одной из серий МВФ...
-
spread
-
-
- Повідомлень: 1124
- З нами з: 21.11.08
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 177 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 14 чер, 2021 20:24
Звичайно, для чого кредитуватися в МВФ під < 2%, якщо можна продовжувати позичати на зовнішніх ринках під 8%?
-
espanol
-
-
- Повідомлень: 162
- З нами з: 24.02.14
- Подякував: 169 раз.
- Подякували: 18 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 14 чер, 2021 20:25
BIGor написав: ОлегВМ написав:
Кредиты МВФ идут напрямую в золотовалютные резервы НБУ, где и лежат мертвым грузом, на финансирование бюджетных расходов их направлять нельзя. Так что с практической точки зрения они бесполезны, мы тупо платим проценты, не используя их.
Единственная польза от них - это то, что после получения очередного транша нам охотнее дают деньги другие кредиторы.
Хорошо, Украина должна МВФу около 10 млрд. дол США (поправьте если не прав), ЗВР составляет 28 млрд. дол США. Еще 18 млрд. дол США лежат в ЗВР мертвым грузом.
А Гетьманцев двоечник, не хочет брать кредит под 1,5% а хочет взять под 9,5%. Не самое разумное существо.
Мертвым грузом лежат 10, а не 18. И эти 10 вполне можно отдать, 18 млрд. чистых резервов нам с головой хватит.
А смысл брать у МВФ под 1,5%, если эти деньги все равно нельзя использовать для финансирования бюджетных расходов?
-
ОлегВМ
-
-
- Повідомлень: 77
- З нами з: 28.10.16
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 19 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|