|
|
|
Україна хоче відмовитися від кредитів МВФ, — Гетманцев
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 14 чер, 2021 20:30
ОлегВМ написав:
Кредиты МВФ идут напрямую в золотовалютные резервы НБУ, где и лежат мертвым грузом, на финансирование бюджетных расходов их направлять нельзя. Так что с практической точки зрения они бесполезны, мы тупо платим проценты, не используя их. Единственная польза от них - это то, что после получения очередного транша нам охотнее дают деньги другие кредиторы.
Під кожний кредит МВФ, НБУ друкує гривню, на яку зараз жирують олігархи.
Тож МВФ і каже - спочатку реформи - потім гроші.
Інші інвестори дивляться в першу чергу на МВФ - якщо не дає грошей це означає що реформ немає, корупція і не треба туди лізти.
-
equinox
-
-
- Повідомлень: 247
- З нами з: 12.12.13
- Подякував: 51 раз.
- Подякували: 81 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 14 чер, 2021 20:32
ОлегВМ написав: BIGor написав: ОлегВМ написав:
Кредиты МВФ идут напрямую в золотовалютные резервы НБУ, где и лежат мертвым грузом, на финансирование бюджетных расходов их направлять нельзя. Так что с практической точки зрения они бесполезны, мы тупо платим проценты, не используя их.
Единственная польза от них - это то, что после получения очередного транша нам охотнее дают деньги другие кредиторы.
Хорошо, Украина должна МВФу около 10 млрд. дол США (поправьте если не прав), ЗВР составляет 28 млрд. дол США. Еще 18 млрд. дол США лежат в ЗВР мертвым грузом.
А Гетьманцев двоечник, не хочет брать кредит под 1,5% а хочет взять под 9,5%. Не самое разумное существо.
Мертвым грузом лежат 10, а не 18. И эти 10 вполне можно отдать, 18 млрд. чистых резервов нам с головой хватит.
А смысл брать у МВФ под 1,5%, если эти деньги все равно нельзя использовать для финансирования бюджетных расходов?
Ви мабуть Гетманцев)
-
equinox
-
-
- Повідомлень: 247
- З нами з: 12.12.13
- Подякував: 51 раз.
- Подякували: 81 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 14 чер, 2021 21:36
Зачем какие то кредиты, когда можно доить собственную корову, все механизмы, в том числе списания со счетов уже в работе.
-
ruvex
-
-
- Повідомлень: 10847
- З нами з: 03.11.08
- Подякував: 834 раз.
- Подякували: 2496 раз.
-
- Профіль
-
1
6
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 15 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|