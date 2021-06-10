|
|
Нова заява Маска помітно підняла курс Bitcoin
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 14 чер, 2021 10:29
Пропонуємо до обговорення:
Ціна головної криптовалюти Bitcoin підскочила майже на 10% — до $39,37 тисячі після того, як засновник компанії Tesla Ілон Маск повідомив, що американський автовиробник знову почне продавати машини за Bitcoin, якщо процес майнінгу стане більш екологічним.
Дивися повний текст Нова заява Маска помітно підняла курс Bitcoin
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 94069
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 137 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 14 чер, 2021 10:29
Маск ще той маніпулятор...цікаво що б було на фондовому ринку за такі витівки (питання риторичне) =)
-
frutikoimfin
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 14.05.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 16 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор