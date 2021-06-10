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Нова заява Маска помітно
підняла курс Bitcoin

Нова заява Маска помітно підняла курс Bitcoin
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 10:29

Нова заява Маска помітно підняла курс Bitcoin

Пропонуємо до обговорення:
Ціна головної криптовалюти Bitcoin підскочила майже на 10% — до $39,37 тисячі після того, як засновник компанії Tesla Ілон Маск повідомив, що американський автовиробник знову почне продавати машини за Bitcoin, якщо процес майнінгу стане більш екологічним.

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 10:29

Маск ще той маніпулятор...цікаво що б було на фондовому ринку за такі витівки (питання риторичне) =)
frutikoimfin
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 11:40

Чувак просто тролит. Он наверное сам в шоке, что все ведутся.
Вот chia например, вполне перспективная технология.
egor6508
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 15:48

Капец какие дураки дальше покупают как собачки когда он говорит одно и продают массово когда второе. Кажеться мем клин доге имеет прям двойное значение
kravzovandr
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