RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Міжбанк: чи проб'є остаточно
гривня психологічний бар'єр

Міжбанк: чи проб'є остаточно гривня психологічний бар'єр
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 11:24

Міжбанк: чи проб'є остаточно гривня психологічний бар'єр

Пропонуємо до обговорення:
Цей понеділок на валютному ринку пройде досить динамічно з основною інтригою: чи допустить Нацбанк подальше просідання курсу долара нижче 27 гривень чи все ж буде "обороняти" цей психологічний рівень.

Дивися повний текст Міжбанк: чи проб'є остаточно гривня психологічний бар'єр.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94071
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 16 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Міжбанк: п'ятниця пройшла напружено
R2 » Суб 05 чер, 2021 10:28
1 519
Переглянути останнє повідомлення
Суб 05 чер, 2021 10:28
nsdapzp
Міжбанк: долар і євро обвалюються — що буде далі
R2 » Чет 03 чер, 2021 10:39
2 825
Переглянути останнє повідомлення
Чет 03 чер, 2021 17:53
nsdapzp
«Суд у смартфоні»: Рада остаточно схвалила закон Зеленського
R2 » Сер 02 чер, 2021 14:40
2 471
Переглянути останнє повідомлення
Сер 02 чер, 2021 15:26
_hunter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (32924)
14.06.2021 13:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.