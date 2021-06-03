|
|
Міжбанк: чи проб'є остаточно гривня психологічний бар'єр
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 14 чер, 2021 11:24
Пропонуємо до обговорення:
Цей понеділок на валютному ринку пройде досить динамічно з основною інтригою: чи допустить Нацбанк подальше просідання курсу долара нижче 27 гривень чи все ж буде "обороняти" цей психологічний рівень.
Дивися повний текст Міжбанк: чи проб'є остаточно гривня психологічний бар'єр
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 94071
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 137 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 16 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1
|519
|
|
|2
|825
|
|
|2
|471
|