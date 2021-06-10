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Зарплати антикорупціонерів:
скільки у травні заробили...

Зарплати антикорупціонерів: скільки у травні заробили...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 12:35

Зарплати антикорупціонерів: скільки у травні заробили...

Пропонуємо до обговорення:
Портал «Слово і діло» проаналізував, які зарплати в травні були у керівників антикорупційних органів.

Дивися повний текст Зарплати антикорупціонерів: скільки у травні заробили глави НАБУ, НАЗК та САП.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 12:35

Пздц... Куча "антикоррупционных" органов работает уже много лет, результат стремится к нулю, но это не мешает их руководству получать шестизначные зарплаты, да еще и ПРЕМИИ!
Премии ЗА ЧТО, если результата нет?!
panzershreck1921
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