Портал «Слово і діло» проаналізував, які зарплати в травні були у керівників антикорупційних органів.
Дивися повний текст Зарплати антикорупціонерів: скільки у травні заробили глави НАБУ, НАЗК та САП.
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Додано: Пон 14 чер, 2021 12:35
Зарплати антикорупціонерів: скільки у травні заробили...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зарплати антикорупціонерів: скільки у травні заробили глави НАБУ, НАЗК та САП.
Додано: Пон 14 чер, 2021 12:35
Пздц... Куча "антикоррупционных" органов работает уже много лет, результат стремится к нулю, но это не мешает их руководству получать шестизначные зарплаты, да еще и ПРЕМИИ!
Премии ЗА ЧТО, если результата нет?!
Додано: Пон 14 чер, 2021 14:33
слово заробив абсолютно не підходить.
вони ні фіга не зробили.
паразитуючі елементи.
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