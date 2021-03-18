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Викладачі Президентського університету матимуть зарплату...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 14 чер, 2021 13:26
Пропонуємо до обговорення:
У майбутньому президентському університеті, створення якого анонсував Володимир Зеленський, зарплата викладачів стартуватиме з 4 тисяч "доларів або євро".
Дивися повний текст Викладачі Президентського університету матимуть зарплату від $4000, — Шкарлет
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Додано: Пон 14 чер, 2021 13:26
Какое-то маниакальное отношение к цифре 4000, даже валюта без разницы...
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Додано: Пон 14 чер, 2021 13:34
Угробить образование, но создавать свой университет - это по нашему.
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Додано: Пон 14 чер, 2021 13:54
Больницу будущего уже построили, университет на очереди.
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