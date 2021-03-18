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Викладачі Президентського
університету матимуть зарплату...

Викладачі Президентського університету матимуть зарплату...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 13:26

Викладачі Президентського університету матимуть зарплату...

Пропонуємо до обговорення:
У майбутньому президентському університеті, створення якого анонсував Володимир Зеленський, зарплата викладачів стартуватиме з 4 тисяч "доларів або євро".

Дивися повний текст Викладачі Президентського університету матимуть зарплату від $4000, — Шкарлет.
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 13:26

Какое-то маниакальное отношение к цифре 4000, даже валюта без разницы...
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 13:34

Re: Викладачі Президентського університету матимуть зарплату

Угробить образование, но создавать свой университет - это по нашему.
ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 13:54

Re: Викладачі Президентського університету матимуть зарплату

Больницу будущего уже построили, университет на очереди.
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 14:04

Если университет президентский то и зарплату преподавателям в 4 тыс$ должен платить пан президент по моему это правильно и нужно по этому поводу вынести вопрос на референдум...
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 15:08

Ми що вже в європі?
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 15:14

Головне пообіцяти, а виконувати не потрібно. У "мудрого нАріду" все одно курячі мізки, вони про обіцянку забудуть за місяць, якщо не нагадувати у перервах між серіалами на Г+Г.
А коли забудуть можна пообіцяти щось новеньке.
andriyzhagun
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 15:20

Боже мой,кого мы выбираем...
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