RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Викладачі Президентського
університету матимуть зарплату...

Викладачі Президентського університету матимуть зарплату...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 16:25

Re: Викладачі Президентського університету матимуть зарплату

У нас учителя уже получают такую сумму....
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6595
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 582 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 18:19

Сколько же сессия там будет стоить?))
astatempo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 359
З нами з: 02.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 69 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Середню зарплату будуть розраховувати по-новому
R2 » Пон 19 кві, 2021 20:18
7 607
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 кві, 2021 14:46
finua
Степанов розповів, якою бачить зарплату українських лікарів
R2 » Пон 19 кві, 2021 09:09
4 323
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 кві, 2021 14:45
LOKY
У київській поліції 6 років платили зарплату «мертвим душам»
R2 » Чет 18 бер, 2021 17:01
4 418
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 бер, 2021 10:13
ALexxxS

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.