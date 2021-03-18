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Викладачі Президентського університету матимуть зарплату...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 14 чер, 2021 16:25
У нас учителя уже получают такую сумму....
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Додано: Пон 14 чер, 2021 18:19
Сколько же сессия там будет стоить?))
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