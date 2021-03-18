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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 14 чер, 2021 16:25
Re: Викладачі Президентського університету матимуть зарплату
У нас учителя уже получают такую сумму....
Додано: Пон 14 чер, 2021 20:18
Наконец-то обещаний будет выполнено
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