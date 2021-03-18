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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 14 чер, 2021 16:25
Re: Викладачі Президентського університету матимуть зарплату
У нас учителя уже получают такую сумму....
Додано: Пон 14 чер, 2021 20:18
Наконец-то обещаний будет выполнено
Додано: Вів 15 чер, 2021 10:02
Ага. Я даже догадываюсь кто будут учителя в етом *университете* и у кого урежут деньги чтобы сделать очередной клубный *университет*
Додано: Вів 15 чер, 2021 10:04
*По предварительной концепции, «университет будущего» будет готовить бакалавров, магистров, МВА, МВІ и докторов философии*
Даешь больше философов и психологов етой стране. Очень нужные в етой стране специальности. Будут штамповать таких магистров и докторов философии как Кива и Проффесор.
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