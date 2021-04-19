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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 14 чер, 2021 16:25
Re: Викладачі Президентського університету матимуть зарплату
У нас учителя уже получают такую сумму....
Додано: Пон 14 чер, 2021 20:18
Наконец-то обещаний будет выполнено
Додано: Вів 15 чер, 2021 10:02
Ага. Я даже догадываюсь кто будут учителя в етом *университете* и у кого урежут деньги чтобы сделать очередной клубный *университет*
Додано: Вів 15 чер, 2021 11:02
А прожитковий мінімум для роботодавців, які своїми податками утримують сьогоднішню владу, менше 2000 грн. Слугам наших слуг хочуть платити не менше 110 000 грн.
І це назвали кінцем епохи бідності. Чи можливо наша влада веде свій народ до кінця життєвого???
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