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Тариф на опалення може
подорожчати на 40%, -...

Тариф на опалення може подорожчати на 40%, -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 14:07

Тариф на опалення може подорожчати на 40%, -...

Пропонуємо до обговорення:
Умови у договорах на постачання газу, які запропонувала газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» виробникам тепла, поглиблять галузеву кризу в теплокомуненерго (ТКЕ) та поставлять під загрозу опалювальний сезон 2021/2022 рр.

Дивися повний текст Тариф на опалення може подорожчати на 40%, - «Укртеплокомуненерго».
R2
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 14:07

А не проще просто отключить ЦО и все? ЦО это монстр совковой гигантомании и тогда когда энергоносители стоили копейки он был оправдан.. но сейчас то зачем тащить весь этот балласт на плечах? Там потери тепла в теплотрассах под 50% ...+ КПД котлов на многих ТЭЦ не более 35-40%... куча персонала по обслуживанию коммуникаций.. а все это ложиться на наш карман. Не проще государству запустить программу безпроцентного кредитования на автономные котлы и мини0котельни для физ лиц и юриков типа больниц и гос контор? Рот цен равен росту неплатежей более жесткие меры приведут или к бунтам или как минимум пролету Вовы на выборах... Петя пролетел то именно из за роста коммуналки...
Джон
 
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