Тариф на опалення може подорожчати на 40%, -...

Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Умови у договорах на постачання газу, які запропонувала газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» виробникам тепла, поглиблять галузеву кризу в теплокомуненерго (ТКЕ) та поставлять під загрозу опалювальний сезон 2021/2022 рр.
А не проще просто отключить ЦО и все? ЦО это монстр совковой гигантомании и тогда когда энергоносители стоили копейки он был оправдан.. но сейчас то зачем тащить весь этот балласт на плечах? Там потери тепла в теплотрассах под 50% ...+ КПД котлов на многих ТЭЦ не более 35-40%... куча персонала по обслуживанию коммуникаций.. а все это ложиться на наш карман. Не проще государству запустить программу безпроцентного кредитования на автономные котлы и мини0котельни для физ лиц и юриков типа больниц и гос контор? Рот цен равен росту неплатежей более жесткие меры приведут или к бунтам или как минимум пролету Вовы на выборах... Петя пролетел то именно из за роста коммуналки...
Джон написав:А не проще просто отключить ЦО и все? ЦО это монстр совковой гигантомании и тогда когда энергоносители стоили копейки он был оправдан.. но сейчас то зачем тащить весь этот балласт на плечах? Там потери тепла в теплотрассах под 50% ...+ КПД котлов на многих ТЭЦ не более 35-40%... куча персонала по обслуживанию коммуникаций.. а все это ложиться на наш карман. Не проще государству запустить программу безпроцентного кредитования на автономные котлы и мини0котельни для физ лиц и юриков типа больниц и гос контор? Рот цен равен росту неплатежей более жесткие меры приведут или к бунтам или как минимум пролету Вовы на выборах... Петя пролетел то именно из за роста коммуналки...
Так уже давно: все новострои с двухтысячных, наверное, с автономкой. Так "теплые кредиты" тоже не новость. Но, как оказалось -- не нужны они в совкофонде никому -- проще на субсидию в очередной раз податься.
Джон написав:А не проще просто отключить ЦО и все? ЦО это монстр совковой гигантомании и тогда когда энергоносители стоили копейки он был оправдан.. но сейчас то зачем тащить весь этот балласт на плечах? Там потери тепла в теплотрассах под 50% ...+ КПД котлов на многих ТЭЦ не более 35-40%... куча персонала по обслуживанию коммуникаций.. а все это ложиться на наш карман. Не проще государству запустить программу безпроцентного кредитования на автономные котлы и мини0котельни для физ лиц и юриков типа больниц и гос контор? Рот цен равен росту неплатежей более жесткие меры приведут или к бунтам или как минимум пролету Вовы на выборах... Петя пролетел то именно из за роста коммуналки...
Есть у меня однушка под сдачу в "брежневке", там стояк водоснабжения сделан на две квартиры и проходит в подьезде, в стене, когда возникла необходимость в замене, предложил заменить его полностью на всех пяти этажах, огранизацию и проведение работ взял на себя, попросил только поучаствовать в финансировании. Из 9 квартир, деньги согласились сдать только два человека, остальные сказали что им пока не надо...там денег было в общем-то копейки, какие на фиг автономные котельные, да еще в кредит
hazanovich_alexey написав:Рабам от ЦО отключиться также просто, как и перестать платить налоги))
Ну да: это же аж 70% голосов "за" собрать нужно -- куда ж такие подвиги вильнолюдям...
Какие 70? За отключение 100% голосов власників та співвласників. На примере моего дома, как оказалось до сих пор есть неприватизированные квартиры. Также есть квартиры, в которых власник йок, а переоформить еще нельзя, не прошло пол года.
hazanovich_alexey написав:Рабам от ЦО отключиться также просто, как и перестать платить налоги))
Ну да: это же аж 70% голосов "за" собрать нужно -- куда ж такие подвиги вильнолюдям...
Какие 70? За отключение 100% голосов власників та співвласників. На примере моего дома, как оказалось до сих пор есть неприватизированные квартиры. Также есть квартиры, в которых власник йок, а переоформить еще нельзя, не прошло пол года.
7. У багатоквартирних будинках, у яких на день набрання чинності цим Законом не менш як половина квартир та нежитлових приміщень відокремлена (відключена) від мереж (систем) централізованого опалення (теплопостачання) та постачання гарячої води, власники квартир та нежитлових приміщень, приєднаних до таких мереж (систем), не зобов'язані, але мають право виключно за власним рішенням у встановленому порядку відокремити (відключити) від них свою квартиру чи нежитлове приміщення та влаштувати систему індивідуального теплопостачання (опалення та/або гарячого водопостачання) у такій квартирі чи нежитловому приміщенні.
Но если в том доме, где "как оказалось" все вильнолюды сидели на попе ровно и непонятно чего ждали -- как оказалось на такой дом всем пофиг
*Теплые кредиты*- ето афера века после *3еленых тарифов*. Если все подсчитать то по *теплым кредитам* тот же товар потребителю выходит на 20-50% дороже. да еще на шею себе банковский омут одевать и побегать со справками. В нормальных странах где реально государство хочет помочь людям то снимают налоги на енергосберегающие технологии и материалы а не предлогают в3ять кредит под 30% да еще обяать покупать конкретный товар у конкретного продавца который в доле с банком.