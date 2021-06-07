RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Тариф на опалення може
подорожчати на 40%, -...

Тариф на опалення може подорожчати на 40%, -...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 14:07

Тариф на опалення може подорожчати на 40%, -...

Пропонуємо до обговорення:
Умови у договорах на постачання газу, які запропонувала газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» виробникам тепла, поглиблять галузеву кризу в теплокомуненерго (ТКЕ) та поставлять під загрозу опалювальний сезон 2021/2022 рр.

Дивися повний текст Тариф на опалення може подорожчати на 40%, - «Укртеплокомуненерго».
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94087
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 14:07

А не проще просто отключить ЦО и все? ЦО это монстр совковой гигантомании и тогда когда энергоносители стоили копейки он был оправдан.. но сейчас то зачем тащить весь этот балласт на плечах? Там потери тепла в теплотрассах под 50% ...+ КПД котлов на многих ТЭЦ не более 35-40%... куча персонала по обслуживанию коммуникаций.. а все это ложиться на наш карман. Не проще государству запустить программу безпроцентного кредитования на автономные котлы и мини0котельни для физ лиц и юриков типа больниц и гос контор? Рот цен равен росту неплатежей более жесткие меры приведут или к бунтам или как минимум пролету Вовы на выборах... Петя пролетел то именно из за роста коммуналки...
Джон
 
Повідомлень: 1820
З нами з: 16.03.17
Подякував: 67 раз.
Подякували: 463 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 15:31

  Джон написав:А не проще просто отключить ЦО и все? ЦО это монстр совковой гигантомании и тогда когда энергоносители стоили копейки он был оправдан.. но сейчас то зачем тащить весь этот балласт на плечах? Там потери тепла в теплотрассах под 50% ...+ КПД котлов на многих ТЭЦ не более 35-40%... куча персонала по обслуживанию коммуникаций.. а все это ложиться на наш карман. Не проще государству запустить программу безпроцентного кредитования на автономные котлы и мини0котельни для физ лиц и юриков типа больниц и гос контор? Рот цен равен росту неплатежей более жесткие меры приведут или к бунтам или как минимум пролету Вовы на выборах... Петя пролетел то именно из за роста коммуналки...

Так уже давно: все новострои с двухтысячных, наверное, с автономкой.
Так "теплые кредиты" тоже не новость. Но, как оказалось -- не нужны они в совкофонде никому :lol: -- проще на субсидию в очередной раз податься.
_hunter
 
Повідомлень: 4417
З нами з: 22.03.15
Подякував: 13 раз.
Подякували: 357 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 22:57

Рабам от ЦО отключиться также просто, как и перестать платить налоги))
hazanovich_alexey
Аватар користувача
 
Повідомлень: 102
З нами з: 31.08.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 08:22

  Джон написав:А не проще просто отключить ЦО и все? ЦО это монстр совковой гигантомании и тогда когда энергоносители стоили копейки он был оправдан.. но сейчас то зачем тащить весь этот балласт на плечах? Там потери тепла в теплотрассах под 50% ...+ КПД котлов на многих ТЭЦ не более 35-40%... куча персонала по обслуживанию коммуникаций.. а все это ложиться на наш карман. Не проще государству запустить программу безпроцентного кредитования на автономные котлы и мини0котельни для физ лиц и юриков типа больниц и гос контор? Рот цен равен росту неплатежей более жесткие меры приведут или к бунтам или как минимум пролету Вовы на выборах... Петя пролетел то именно из за роста коммуналки...


Есть у меня однушка под сдачу в "брежневке", там стояк водоснабжения сделан на две квартиры и проходит в подьезде, в стене, когда возникла необходимость в замене, предложил заменить его полностью на всех пяти этажах, огранизацию и
проведение работ взял на себя, попросил только поучаствовать в финансировании. Из 9 квартир, деньги согласились сдать только два человека, остальные сказали что им пока не надо...там денег было в общем-то копейки, какие на фиг автономные котельные, да еще в кредит :D
antikkristall
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1713
З нами з: 21.03.14
Подякував: 5 раз.
Подякували: 535 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 08:43

  hazanovich_alexey написав:Рабам от ЦО отключиться также просто, как и перестать платить налоги))

Ну да: это же аж 70% голосов "за" собрать нужно -- куда ж такие подвиги вильнолюдям...
_hunter
 
Повідомлень: 4417
З нами з: 22.03.15
Подякував: 13 раз.
Подякували: 357 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 09:03

  _hunter написав:
  hazanovich_alexey написав:Рабам от ЦО отключиться также просто, как и перестать платить налоги))

Ну да: это же аж 70% голосов "за" собрать нужно -- куда ж такие подвиги вильнолюдям...

Какие 70? За отключение 100% голосов власників та співвласників. На примере моего дома, как оказалось до сих пор есть неприватизированные квартиры. Также есть квартиры, в которых власник йок, а переоформить еще нельзя, не прошло пол года.
Water
 
Повідомлень: 1682
З нами з: 06.03.12
Подякував: 52 раз.
Подякували: 199 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 09:34

  Water написав:
  _hunter написав:
  hazanovich_alexey написав:Рабам от ЦО отключиться также просто, как и перестать платить налоги))

Ну да: это же аж 70% голосов "за" собрать нужно -- куда ж такие подвиги вильнолюдям...

Какие 70? За отключение 100% голосов власників та співвласників. На примере моего дома, как оказалось до сих пор есть неприватизированные квартиры. Также есть квартиры, в которых власник йок, а переоформить еще нельзя, не прошло пол года.

Даже 50% хватит:
https://ips.ligazakon.net/document/view/T172189?an=757
7. У багатоквартирних будинках, у яких на день набрання чинності цим Законом не менш як половина квартир та нежитлових приміщень відокремлена (відключена) від мереж (систем) централізованого опалення (теплопостачання) та постачання гарячої води, власники квартир та нежитлових приміщень, приєднаних до таких мереж (систем), не зобов'язані, але мають право виключно за власним рішенням у встановленому порядку відокремити (відключити) від них свою квартиру чи нежитлове приміщення та влаштувати систему індивідуального теплопостачання (опалення та/або гарячого водопостачання) у такій квартирі чи нежитловому приміщенні.

Но если в том доме, где "как оказалось" все вильнолюды сидели на попе ровно и непонятно чего ждали -- как оказалось на такой дом всем пофиг :lol:
_hunter
 
Повідомлень: 4417
З нами з: 22.03.15
Подякував: 13 раз.
Подякували: 357 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 09:55

*Теплые кредиты*- ето афера века после *3еленых тарифов*. Если все подсчитать то по *теплым кредитам* тот же товар потребителю выходит на 20-50% дороже. да еще на шею себе банковский омут одевать и побегать со справками. В нормальных странах где реально государство хочет помочь людям то снимают налоги на енергосберегающие технологии и материалы а не предлогают в3ять кредит под 30% да еще обяать покупать конкретный товар у конкретного продавца который в доле с банком.
asurovv960
Аватар користувача
 
Повідомлень: 86
З нами з: 09.12.20
Подякував: 3 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 09:59

  _hunter написав:Даже 50% хватит:

Не хватит, в нашем доме нет квартир с автономным отоплением, поэтому требуется согласие 100% собственников жулья.
Water
 
Повідомлень: 1682
З нами з: 06.03.12
Подякував: 52 раз.
Подякували: 199 раз.
 
Профіль
  #12>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 21 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ВВП України до 2030 року може зрости до 450 мільярдів...
R2 » Вів 15 чер, 2021 10:13
1 15
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 чер, 2021 10:13
apyvovar
МВС може призупинити видачу водійських посвідчень
R2 » Вів 08 чер, 2021 20:00
3 744
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 чер, 2021 16:44
EKO
Потрапляння в реєстр олігархів може створити проблеми...
R2 » Пон 07 чер, 2021 12:47
3 485
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 чер, 2021 10:58
maestro71

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (204)
15.06.2021 11:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.