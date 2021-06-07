Тариф на опалення може подорожчати на 40%, -...

Додано: Пон 14 чер, 2021 14:07

А не проще просто отключить ЦО и все? ЦО это монстр совковой гигантомании и тогда когда энергоносители стоили копейки он был оправдан.. но сейчас то зачем тащить весь этот балласт на плечах? Там потери тепла в теплотрассах под 50% ...+ КПД котлов на многих ТЭЦ не более 35-40%... куча персонала по обслуживанию коммуникаций.. а все это ложиться на наш карман. Не проще государству запустить программу безпроцентного кредитования на автономные котлы и мини0котельни для физ лиц и юриков типа больниц и гос контор? Рот цен равен росту неплатежей более жесткие меры приведут или к бунтам или как минимум пролету Вовы на выборах... Петя пролетел то именно из за роста коммуналки...