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Фондовий ринок планують
запускати паралельно з другим...

Фондовий ринок планують запускати паралельно з другим...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 14:35

Фондовий ринок планують запускати паралельно з другим...

Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр міністр Денис Шмигаль заявив, що фондовий ринок планується запускати паралельно з другим рівнем накопичувальної пенсійної системи, на його думку, це сприятиме його розвитку.

Дивися повний текст Фондовий ринок планують запускати паралельно з другим рівнем накопичувальної пенсійної системи.
R2
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