RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Скільки заробили керівники
Антимонопольного комітету...

Скільки заробили керівники Антимонопольного комітету...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 15:06

Скільки заробили керівники Антимонопольного комітету...

Пропонуємо до обговорення:
Заробітна плата голови Антимонопольного комітету (АМКУ) Ольги Піщанської за травень становила 63,7 тис. гривень.

Дивися повний текст Скільки заробили керівники Антимонопольного комітету України у травні.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94078
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 15:07

За які досягнення така зарплатня? Цей орган взагалі практичної користі державі не приносить.Постійно декларують свої "страшні" наміри в боротьбі з монополістами.Далі пустих балачок справи не просуваються.
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2312
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 597 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter і 29 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Зарплати антикорупціонерів: скільки у травні заробили...
R2 » Пон 14 чер, 2021 12:35
2 93
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 чер, 2021 14:33
igorbuda52
Оптимальна площа квартири: скільки «квадратів» потрібно...
R2 » Суб 12 чер, 2021 21:23
1 223
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 чер, 2021 21:24
Тракторист
На платних камерах в СІЗО вже заробили мільйони
R2 » П'ят 11 чер, 2021 17:43
3 345
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 чер, 2021 15:05
Slon_Nosov

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Мегабанк (3895)
14.06.2021 16:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.